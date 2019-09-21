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Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendi

1 saat önce

Suriye'nin sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait bir evi işgal ederek burada mevzilendi.

Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendi, System.String[]

Suriye'nin sınır ilçesi Telabyad'da YPG/ PKK'lı teröristler sivillere ait bir evi işgal ederek burada mevzilendi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi.

Bugün öğle saatlerinde ise Telabyad ve iç kesimlerinde iki ülkeye ait 4 helikopterle 6. devriye uçuşu gerçekleştirildi. Devriyeler gerçekleştiği sırada teröristler, sınırın sıfır noktasına kurdukları mevziden adeta sınırı izlemeye aldı.

(Mehmet Dikeç/İHA)

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:57 Kaynak: İHA
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