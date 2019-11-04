Son Dakika Haberleri: Terör örgütü, sivilleri hedef alarak kaos yaratmak istiyor
Son Dakika Politika Terör örgütü, sivilleri hedef alarak kaos yaratmak istiyor

Terör örgütü, sivilleri hedef alarak kaos yaratmak istiyor

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı ile bölgede huzur ve güveni tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hayatın normale dönmesi için devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak gösterdiği gayretleri baltalamak için her türlü tezgahı kuran terör örgütü, bu kez de Tel Abyad'da masum...

Terör örgütü, sivilleri hedef alarak kaos yaratmak istiyor, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile bölgede huzur ve güveni tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hayatın normale dönmesi için devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak gösterdiği gayretleri baltalamak için her türlü tezgahı kuran terör örgütü, bu kez de Tel Abyad'da masum sivil insanları katletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre korkutarak, sindirerek yerlerinden ettikleri bölge halkının, güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak, bölgede kaos ortamı yaratmaya çalışıyor. Daha da ileri giden terör örgütü, "Saldırı Türkiye tarafından planlandı" yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalışıyor. Halkı sokaklarda Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik eden örgüt, böylelikle sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedefliyor.

Güvenlik güçlerinin yürütttüğü başarılı operasyonlarla adeta hezimete uğrayan bebek katili PKK/YPG/KCK terör örgütü, her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam ederken, yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermek için çaba harcıyor.


Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Masum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:54 Kaynak: DHA
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