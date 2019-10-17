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Terör örgütü şüphelisi göçmenlerin arasına gizlenmiş

38 dakika önce

İzmir'de durdurulan bir kamyonette, 26 düzensiz göçmen ile PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi zanlı yakalandı.

Terör örgütü şüphelisi göçmenlerin arasına gizlenmiş, System.String[]

İzmir'de durdurulan bir kamyonette, 26 düzensiz göçmen ile PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde metruk bir alanda yabancı uyruklu göçmenlerin toplanacağı istihbaratına ulaştı.

Alanı gözetim altına alan ekipler, kamyonete binen yabancı uyruklu göçmenleri bir süre takip ettikten sonra aracı durdurdu.

Kamyonette 9'u Filistin 17'si Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmek ile S.A, isimli şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan araştırmada S.A'nın, PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi olmak suçundan işlem gördüğü ve arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alındı.

Araçta 7 can yeleği, 14 şambrel ve 4 pompa ele geçirilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:11 Kaynak: AA
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