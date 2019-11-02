Son Dakika Haberleri: Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı
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Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı

6 saat önce

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranan şüpheli, Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı, System.String[]

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranan şüpheli, Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verilen A.K.'nin, Ankara'dan hareket eden bir yolcu otobüsünde seyahat ettiğini belirledi.

Kent girişindeki polis noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde, A.K, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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