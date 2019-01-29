Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Terör Örgütü Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör Örgütü Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B'yi yakaladı.


Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Edirne, Yunanistan, Güncel
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