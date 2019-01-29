Terör Örgütü Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edirne
'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan
'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B'yi yakaladı.
Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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