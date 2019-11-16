Son Dakika › Güncel › Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı- - Son Dakika
Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı-
6 saat önce
Terör örgütü tarafından El Bab otogarında bombalı araç patlatıldı-(patlama anı)
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:28 Kaynak: DHA
Terör örgütü tarafından El Bab otogarında bombalı araç patlatıldı-(patlama anı)
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği terör saldırısını yaşayan mahalle sakinleri konuştu HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı