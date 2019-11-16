Son Dakika Haberleri: Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı
Son Dakika Güncel Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı - Son Dakika

Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı

6 saat önce

Terör örgütü tarafından El Bab otogarında bombalı araç patlatıldı.

Terör örgütü tarafından El Bab otogarında bombalı araç patlatıldı

Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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