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Terör örgütü tarafından el bab otogarında bombalı araç patlatıldı
6 saat önce
Terör örgütü tarafından El Bab otogarında bombalı araç patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
Terör örgütü tarafından El Bab otogarında bombalı araç patlatıldı
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