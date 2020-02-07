Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralar - Son Dakika

Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralar
6 saat önce
MSB, Pençe Operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen ve müteakiben imha edilen sığınak ve mağaraların görüntülerini dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:29 Kaynak: AA
MSB, Pençe Operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen ve müteakiben imha edilen sığınak ve mağaraların görüntülerini dağıttı.
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