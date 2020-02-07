Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralar - Son Dakika

Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralar

6 saat önce

MSB, Pençe Operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen ve müteakiben imha edilen sığınak ve mağaraların görüntülerini dağıttı.

MSB, Pençe Operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen ve müteakiben imha edilen sığınak ve mağaraların görüntülerini dağıttı.

Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:29 Kaynak: AA
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Son Dakika

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