Terör Örgütü Tel Rıfat'tan Saldırdı

Terör örgütü YPG/ PKK
, Suriye
'de işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez
'de konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mevzilerine topçu saldırısı düzenledi.
YPG/PKK, Tel Rıfat'tan Azez'in güneybatısındaki Kefer Kaşir ve Mare bölgelerine topçu saldırısında iki ÖSO mensubu yaralandı.
Ayrıca YPG/PKK, sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile Mare'nin güneyine füze saldırısı düzenledi. Fırat
Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) de saldırının yapıldığı noktalara 14 obüs atışıyla karşılık verdi.
Tel Rıfat'ın durumu
Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç
'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.
YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin
'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri
'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.
YPG/PKK, böylece Suriye- Türkiye
sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturmayı planlıyordu. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.
Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.
Tel Rıfat'taki örgüt aralıklarla Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşimleri hedef alıyor.