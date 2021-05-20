Edinilen bilgiye göre terör örgütü, TKP/ML hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yakalanan 7 şüphelinin yanı sıra firari olarak aranan İsmail T.'nin, Erzincan'da saklandığı evde güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Örgütün Eylem Timi arasında yer alan firari şüphelinin İstanbul Ümraniye 'deki evinden silahlar çıkmıştı. - İSTANBUL

Terör örgütü TKP/ML hücre yapılanması için görevlendirdiği örgütün Eylem Timi arasında yer alan firari İsmail T. Erzincan 'da yakalandı.

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu