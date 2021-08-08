Terör örgütü TKP/ML propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan İsmayil A., yurt dışından uçakla geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika