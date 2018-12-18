Terör Örgütü Üyeleri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Edirne'de 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.





Alınan bilgiye göre, hudut askerlerince, Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.K, F.A ve D.O yakalandı.





Şüphelilerden B.K, F.A'nın terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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