Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Üyeleri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Terör Örgütü Üyeleri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

24 dakika önce

Edirne'de 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Terör Örgütü Üyeleri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı, System.String[]
Edirne'de 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.


Alınan bilgiye göre, hudut askerlerince, Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.K, F.A ve D.O yakalandı.


Şüphelilerden B.K, F.A'nın terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:21 Kaynak: AA

Edirne, PKK, Yunanistan, Güncel
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