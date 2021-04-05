Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı

05.04.2021 16:51
Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

Denizli'de çeşitli terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'de çeşitli terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri kentte terör örgütü üyesi ve sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında FETÖ terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasındaki imamlar tarafından arandığı tespit edilen 1 Hakim-Savcı adayı, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı. Sosyal medya hesaplarından DHKP/C, TKP/ML, THKP/C silahlı terör örgütü ve DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. - DENİZLİ

Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Medya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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