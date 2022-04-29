Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2) - Son Dakika
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Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2)

29.04.2022 08:14

Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 12 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir ikamette el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekiplerince arama başlatıldı. Arama yapılan bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler, adresteki bir zanlıyı gözaltına aldı.

Polisin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2)
Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2)
Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2)
Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Terör örgütü üyeliği iddiasıyla 12 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı (2) - Son Dakika
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