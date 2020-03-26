'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
14 dakika önce
SİİRT'te, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
SİİRT'te, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'terör örgütüne üye olmak'tan hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. N.T.'nin merkeze bağlı Kayaboğazı köyünde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Adresine yapılan baskınla N.T., yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından N.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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