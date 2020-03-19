Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:35 Kaynak: AA
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