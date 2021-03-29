Terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli İstanbul Havalimanında yakalandı - Son Dakika

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheliyi İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ve takip ile "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Y.B'yi İstanbul Havalimanında düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Y.B, ifadesinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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