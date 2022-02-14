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Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

14.02.2022 16:10
Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

DİYARBAKIR'da terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

DİYARBAKIR'da terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kentte, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıldır aranan ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.B. ile H.B., İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü üyeliğinden hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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