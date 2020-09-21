Terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi 3 kişi ve PKK/ YPG soruşturması kapsamında 3 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü olma suçundan yabancı uyruklu 3 şüpheli, PKK/YPG olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY suçundan gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılırken PKK/YPG terör örgütü üye olma suçundan gözaltına alınan şüphelilere deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR