Son Dakika Haberleri: Terör örgütü üyesi avukat tutuklandı
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Terör örgütü üyesi avukat tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK üyesi bir avukat İzmir'de yakalandı.

Terör örgütü üyesi avukat tutuklandı, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK üyesi bir avukat İzmir'de yakalandı. Aynı suçtan cezaevinde hükümlü bulunan şüpheli avukat tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü cezaevi yapılanması içerisinde iç ve dış koordinasyonu olarak faaliyet yürüttüğü şüphesiyle aranan şüpheli F.Ş. İzmir'de yakalandı. İzmir Barosuna bağlı avukatın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere ve 10'u hakkında toplatma kararı bulunan toplam 13 adet örgütsel içerikli kitaplara incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca cezaevinde hükümlü bulunan 1 şüpheli avukat hakkında da aynı suçtan işlem yapılarak cezaevine tekrar teslim edilmiş, adli makamlara sevk edilen diğer şüpheli avukat da tutuklanmıştı. - BALIKESİR

Balıkesir, Başsavcı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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