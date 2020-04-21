Terör örgütü üyesi, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan teröristin, ikna çalışması sonucu, Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Haber: ANKARA,