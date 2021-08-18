Terör örgütü üyesi, Mersin polisinin ikna çabasıyla teslim oldu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Suriye'de PKK terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösteren bir kişinin, Mersin polisinin ikna çabalarıyla teslim olduğu bildirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla Aile ve Birey Görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından yapılan aile görüşmeleri sonucunda PKK terör örgütü safhasında iken teslim olması yönünde ikna edilen Suriye'de faaliyet gösteren 35 yaşındaki A.E. isimli terör örgütü mensubunun teslim olmasının sağlandığı ifade edildi.

Teslim olan örgüt mensubu, polisin gözetiminde ailesiyle bir araya geldi. Annesinin elini öpüp kucaklayan örgüt mensubu ve aile, emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN