Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

07.03.2022 18:31
Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.K. ve H.G. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Her iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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