Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

03.03.2022 18:31
Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen D.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. D.D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:57:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement