Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen D.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. D.D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)