Son dakika haber: Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan iki kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan iki kadın tutuklandı

15.07.2022 17:38

Son dakika haberler: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin alt yapılanması DEV-GENÇ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki kadın gözaltına alındı.

İki gün önce yakalanan E.K. (29) ve S.K. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan iki kadın tutuklandı - Son Dakika

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