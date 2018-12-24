Terör Örgütü Üyesi, Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Adana'da Yakalandı (2)

Adana polisi, düzenlediği operasyonla terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G.'yi yakaladı.

Adana polisi, düzenlediği operasyonla terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G.'yi yakaladı. A.G.'nin Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un odasında parmak izi bulunduğu, kendisinin de yılbaşı gecesi terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla ülkeye giriş yaptığı değerlendiriliyor.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle A.G. isimli Rus vatandaşını yakaladı. A.G., 2011'de Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye'ye kısa bir süre gidip geldiği saptandı.



MISIR'DAN DA GÖNDERİLMİŞ



'Yabancı terörist savaşçı' şüphesiyle 2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve sözde 'cihat etmek' amacıyla illegal yollardan Suriye'ye gidip terör örgütü El Kaide'nin Suriye yapılanması 'Fetih El Şam Cephesi' ve 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği öğrenildi. Kod adı kullandığı belirlenen şüpheli A.G.?den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu saptandı.



REİNA SALDIRGANIYLA ODA ARKADAŞI



A.G.'nin yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırıda tutuklanan Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G.ye ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye gelmiş olabileceği değerlendirildi. Şüpheli A.G., Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - Adana

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