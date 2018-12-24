Terör Örgütü Üyesi, Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Adana'da Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDITerör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Terör örgütü El-Kaide'nin Suriye
'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam
'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan
asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: DHA
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı
ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!