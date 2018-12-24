Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Üyesi, Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Adana'da Yakalandı (2)

Terör Örgütü Üyesi, Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Adana'da Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDITerör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Terör Örgütü Üyesi, Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Adana'da Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: DHA

Suriye, Şam, Güncel
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