Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı

08.03.2022 11:31

Son dakika haberler: Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandıGAZİANTEP Terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 örgüt üyesi yakalandı.

Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı

GAZİANTEP Terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 örgüt üyesi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 örgüt üyesi yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.

Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı
Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı
Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı - Son Dakika


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