Son Dakika Haberleri: Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi
Son Dakika Güncel Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi

Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi

19 dakika önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar verdi.

Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Herne Camisi'ne yerel saatle 19.00 sularında gelen terör örgütü yandaşları, herkesin gözü önünde caminin önünde terör örgütü lehine slogan atarak caminin camlarını kırdı.

Caminin kapılarının kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen örgüt yandaşları, daha sonra Türklere ait çevredeki iş yerlerinin camlarını kırdı, binalara zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis, cami ve iş yerlerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ren Vestfalya, Almanya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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