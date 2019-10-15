Son Dakika Haberleri: Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı

Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı

1 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk dükkanlarına saldırdı.

Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk dükkanlarına saldırdı.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Herne şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, Türk dükkanlarına saldırdı. Türkiye'ye karşı slogan atan terör yandaşlarına karşı, mahalledeki Türklerin tepki göstermesi üzerine olay çıktı. Terör yandaşları, Türklere ait bir kahvehaneye ve bir küçük dükkana saldırdı. Çıkan olaylarda 1'i polis, 5 kişi yaralandı.


Çevredeki Türkler, olaylara tepki gösterirken, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - HERNE

Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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