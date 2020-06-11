- Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı - Son Dakika

- Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

- Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.

- Terör örgütü YPG/ PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı RESULAYN - YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı. YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken, yangın yaklaşık 150 koyunun telef olmasına da neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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