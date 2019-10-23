Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK Azez'e saldırdı: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 şehit, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK Azez'e saldırdı: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 şehit, 7 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK Azez'e saldırdı: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 şehit, 7 yaralı

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK Azez'e saldırdı: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 şehit, 7 yaralı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK, işgal ettiği Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kafar Kalbin ve Kafarkaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişimini engellemek isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı.

Çatışmada SMO'dan 4 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı.

Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez köyünden Azez Askeri Üssü'ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti.

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde çıkan çatışmanın ardından Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, MSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Suriye, Azez, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı sonrası NATO'dan ilk açıklama: Umut verici
Erdoğan'dan "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Görüşme olacak Teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat polisleri Suriye'ye gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK Azez'e saldırdı: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 şehit, 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]