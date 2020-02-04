Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırı düzenlemesi üzerine top atışlarıyla karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/ PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırı düzenlemesi üzerine top atışlarıyla karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad'ın güneyinde Rakka'nın Ayn İsa'nın kırsalında SMO unsurlarına saldırı düzenledi. Saldırıda SMO'dan 4 asker şehit oldu.

Saldırıdan sonra Ayn İsa kırsalında Hırbet Kerem hattında SMO unsularıyla teröristler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

TSK topçusu, Tel Abyad'ın güneyinde Ayn İsa'da ve Rasulayn'ın güneydoğusunda Tel Temir'de terör örgütünün mevzilerini ateş altına aldı.

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]