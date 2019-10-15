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Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'da panik

Terör örgütü YPG/PKK'da panik

1 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Terör örgütü YPG/PKK'da panik, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim.

Aynel Arab ve Cerablus arasında kalan, Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri görüntülendi.

Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü.

Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.

Karkamış, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:25 Kaynak: AA
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