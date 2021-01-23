Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçe merkezine, terör örgütü YPG/ PKK havan topu ile saldırıda bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Minnağ bölgesinden, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'e, 4 ayrı havan saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Azez'in kırsalında yer alan sivillerin yaşadığı evler hedef alındı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün havan saldırılarında, sivillerin yaşadığı bölgede can kaybı yaşanmazken zarar meydana geldi.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden sık sık Cerablus, Afrin ve Azez bölgelerini terör eylemleri ile hedef alıyor.