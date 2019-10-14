Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı

YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.



Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan havan mermisi Ceylanpınar ilçesinde taziye kabullerinin yapıldığı bir binanın duvarına isabet etti.

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırıda, binada hasar meydana geldi.