Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı

1 saat önce

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı, System.String[]

YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.


Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan havan mermisi Ceylanpınar ilçesinde taziye kabullerinin yapıldığı bir binanın duvarına isabet etti.

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırıda, binada hasar meydana geldi.

Ceylanpınar, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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