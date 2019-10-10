Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere saldırı

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sivillerin yoğun olduğu yerlere atılan havan mermileri nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından Akçakale'nin karşısındaki terör hedeflerine obüs atışı yapılırken, İHA'lar da bölgeden görüntü aldı. YPG/PKK'lı teröristlerin ise saldırının hemen ardından İHA'ların görüntü almasını engellemek için çeşitli noktalarda lastik yaktığı görüldü.

Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşların sınır hattından uzak durması istendi.