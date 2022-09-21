Suriyeli ve Türk yardım dernekleri Rasulayn'da anaokulu açtı

??????? Terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde Habur Kardeşlik Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile Gayret Derneğinin desteğiyle 100 ihtiyaç sahibi ve yetim çocuk için 1071 Sultan Alparslan Anaokulu açıldı.

Okulun açılışında konuşan Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hamza, anaokulunun öğrenciler için hayırlı olmasını temenni ederek Suriyeli ve Türk yardım dernekleri ve bağışçılarına teşekkür etti.

1071 Sultan Alparslan Anaokulu öğretmeni Yasemin Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda Arapça ve Türkçenin yanı sıra din dersleri verileceğini söyledi.

6 sınıflık anaokulunda 100 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencinin bulunduğunu belirten Abdullah, okulun en büyük kısmının oyun ve eğlence alanı olduğunu ifade etti.

Gayret Derneği Başkanı Tahir Karataş ve Habur Kardeşlik Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Riyad Salih, yetim çocukların yüzünü güldüren hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Nasrettin Hoca kılığı ve oyunlarıyla çocukların yüzünü güldüren Üsküdarlı Mehmet Albayrak, yetimlerin yüzünde tebessüm bırakarak ümmet birlikteliğinin tadına vardığını söyledi.