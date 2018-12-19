Terör Örgütü Ypg/pkk'dan Türkiye Karşıtı Protesto Dayatması
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Münbiç ilçesindeki sivilleri Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu protesto etmeye çağırdı.
Suriye
'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK
, işgal ettiği Münbiç
ilçesindeki sivilleri Türkiye
'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu protesto etmeye çağırdı.
YPG/PKK, Münbiç'te sivillere yönelik faaliyet gösteren Fırat hastanesi görevlilerine protestoya katılmaları için bildiri gönderdi.
Bildiride, hastane idaresi, doktorlar, hemşireler ve hizmet personelinin perşembe günü saat 08.00'de (TSİ 09.00) protestoya katılmaması halinde cezalandıracağını duyurdu.
Terör örgütü son 3 günde Fırat'ın doğusundaki Haseke ilinde ve Aynularab'daki (Kobani
) sivilleri sokağa çağırarak Türkiye'ye karşı protestoya zorlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:36 Kaynak: AA
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