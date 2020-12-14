Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu

14.12.2020 14:11
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde köyleri basarak, örgüt aleyhine gösterilere katılanları alıkoydu.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde köyleri basarak, örgüt aleyhine gösterilere katılanları alıkoydu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre terör örgütü, son 40 günde 50 Suriyeli vatandaşı alıkoydu.

Örgüt, alıkoyduğu vatandaşları Deyrizor kırsalında yer alan Ömer sahasındaki hapishaneye götürdü.

Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, kötü yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto ediyor.

Terör örgütünün, ağustos ayından bu yana süren gösterilere ateşli silahlarla saldırması sonucu 2 sivil hayatını kaybetmişti.

AA örgüt tarafından alıkonulan sivillerin isimlerine ulaştı

AA muhabirinin edindiği bilgilere, son dönemde gösterilere katıldığı gerekçesiyle örgüt tarafından alıkonulanların bir kısmının isimleri şöyle: "Abdusselam el-Derheş, Mahmud Halif el-Hamu, Muhammed Feyaz el-Mezid, Ahmed Feyaz el-Mezid, Ömer Eid el-Muhammed, Abdulaziz Beşir el-Ayid, Mervan Muhammed el-Muhlif, Mecid Halid el-Ramadan, Abdulhadi Hamed el-Abdullah, Hüseyin Halif el-Mürşid, Ahmed Halif el-Mürşid, Muhammed Ahmed el-Abdullah, Mahir Ahmed el-Abdullah, Mişari Ahmed el-Abdullah, Velid Ahmed el-Abdullah, Abdulhamid el-Baş, Beşşar el-Hassan el-Mheymid, Fayez el-Hamidi el-Yasin, Sair el-Muhsin el-Samir, Halid el-Muhammed el-Samir."

Deyrizor, Suriye, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:22
Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı         
14:07
Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor         
13:49
Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarar soktu Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarar soktu         
13:31
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı         
12:38
Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor         
11:50
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir         
11:08
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi         
10:48
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 14:39:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei