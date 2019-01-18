Terör Örgütü Ypg/pkk, Evlenmek İsteyenlerden Haraç Alacak

HASEKE/ Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki işgal alanında yaşayan bir kadınla evlenerek yurt dışına taşınacak herkesten bin dolar haraç alacak.

HASEKE/ Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki işgal alanında yaşayan bir kadınla evlenerek yurt dışına taşınacak herkesten bin dolar haraç alacak.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Suriye dışında yaşayan ancak örgütün işgalindeki topraklarda yaşayan bir kadınla evlenerek, onu da Suriye dışına çıkarmak isteyen her erkeğin bin dolar ödemesini öngören sözde yasa çıkardı.



Örgüt, uzun süredir işgal alanının dışına çıkan herkese bir kefil bulmayı dayatıyor. Kişinin belirttiği tarihte dönmemesi halinde, kefili alıkoyuyor ve haraç istiyor.



YPG/PKK, Suriye'nin yaklaşık üçte birini işgal ediyor. Örgütün işgalindeki alanlarda çoğunlukla Araplar yaşıyor. Gençleri zorla silah altına alan örgüt, muhalif sesleri ve kendisine direnen azınlıkları alıkoyuyor. Yayıldığı Arap topraklarındaki sivilleri, evlerine el koyduktan sonra yer göstermeden yerinden ediyor ya da insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahrum bırakıyor.

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