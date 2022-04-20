Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu okuldan kaçırdı - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu okuldan kaçırdı

20.04.2022 13:25
Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu okuldan kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Halep il merkezinde 15 yaşındaki Afrinli bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için okulundan kaçırdı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de Halep il merkezinde 15 yaşındaki Afrinli bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için okulundan kaçırdı.

Terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları kullanmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Eşrefiyye Mahallesi'nden Afrin doğumlu 15 yaşındaki Sidra Kar Abdo adlı bir kız çocuğunu okul çıkışı kaçırdı.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

Çocuklar ailelerinden koparılıyor

YPG/PKK'lı teröristler, genel olarak kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

YPG/PKK, şubat sonunda da Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 28 Mart'ta 14 yaşındaki bir çocuğu, mart sonunda Halep il merkezinde 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.

Çocukların "savaşçı" olarak kullanılması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğunu okuldan kaçırdı - Son Dakika


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