Baba Mervan Eydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD'li (YPG/PKK) silahlı kişiler, Amuda ilçesine ziyaret için giden oğlumun kullandığı araca ateş açarak onu öldürmek istediler. Bu olaydan sonra kendisinden Kamışlı'ya gelmesini istedim. Aile evimizi basarak oğlumu alıkoydular. Alıkoyduklarını da inkar ediyorlar. Oğlumun hayatı tehlikede." dedi.

Kaynak: AA

PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de hedefindeki Kürt muhalif Hamid Eydi'yi alıkoydu - Son Dakika

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