Suriye'de işgal ettiği bölgelerde eğitim dayatmasını genişleten terör örgütü YPG/ PKK, Beşşar Esed rejimine bağlı eğitim kurumlarına el koydu.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde eğitim alanında 2016 yılından itibaren başlattığı ideolojik müfredat dayatmasını genişletti.

İlk olarak ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 2 yıl önce 10'uncu ve 11'inci sınıflara dayattığı müfredatı bu kez de lisenin son kademesi olan 12'nci sınıflara taşıdı.

Bu kapsamda Esed rejimine bağlı okullara da el koyan örgüt, işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü eline geçirdi.

Buna karşın rejimden konuya ilişkin henüz bir tepki gelmedi.

Örgütün ideolojik müfredatı

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz" gibi sloganlar attırıyor. Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

Bu yolla, öğrencilerin aklına "Başöğretmen Öcalan" kavramı işleniyor. Okul şenliklerinde öğrencilerin ellerine Öcalan pankartları veriliyor. Böylece çocuklara, henüz hayata başlarken militarizm aşılanıyor.

Genel olarak örgüt renklerinin hakim olduğu kitaplarda yer alan sözde "Çalışma ve mücadele" ile "Ben şehidim" marşları çocuklara ezberletilerek örgüt ideolojisi işleniyor.

Kitaplarda, Suriye'de çatışmalarda ölen teröristlerinin fotoğrafları ve bunlar için yazılmış şiirler de bulunuyor.