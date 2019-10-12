Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'deki sivillere saldırısı
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'deki sivillere saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'deki sivillere saldırısı

1 saat önce

Akçakale Kaymakam Vekili ve Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'deki sivillere saldırısı, System.String[]

Akçakale Kaymakam Vekili ve Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Harran Kaymakamlığından yapılan açılamaya göre, Akçakale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Çelik, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil halkı hedef aldığını belirtti.

Saldırılar sonucu evlerinde ve iş yerlerinde zarar meydana gelenlere geçmiş olsun temennisinde bulunan Çelik, devletin şefkat elinin herkese uzatılacağını, oluşan zararların en kısa zamanda giderileceğini aktardı.

Çelik, hasar gören yapıların tadilatıyla ilgili yetkililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

Vatandaşlar da Çelik'e teşekkür etti.

Akçakale, Harran, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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