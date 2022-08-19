Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi

19.08.2022 19:07

- Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi Terör ögütü YPG/PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15'e yükseldi.

- Terör örgütü YPG/ PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi

EL BAB - Terör ögütü YPG/PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda can kaybı 15'e yükseldi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Terör saldırısında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 11'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. El Bab'daki hastaneler, çok sayıda yaralı nedeniyle halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı
Kaynak: İHA

PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement