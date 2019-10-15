Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda...
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Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12 Kaynak: AA
Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz