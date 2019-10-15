Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda...
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda...

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda...

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda..., System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Fırat, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var
Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]