Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep kentine bağlı El Bab ilçesine füzelerle düzenlediği saldırıda yaralanan sivillerin sayısı 23'e yükseldi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki sivil yerleşim bölgelerine 12 füze ile saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 23 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangınları söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu evlerde büyük hasar oluşurken, siviller büyük panik ve korku yaşadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)