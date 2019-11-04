Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

6 saat önce

SURİYE Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor, System.String[]

SURİYE Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.

DHA'nın ulaştığı görüntülerde, SMO askerlerinin, Tel Abyad ve Resulayn'da sokak temizliğinden, halka yapılan yardımlara, insanların evlerine yeniden yerleşmesinden, terör örgütünün verdiği zararları gidermek için yapılan tadilata kadar birçok çalışmayı yürüttüğü görülüyor.Halka yapılan yardımlar büyük memnuniyet yaratırken, şekerleme ve çikolataların hediye edildiği çocukların da psikolojileri düzeltilmeye çalışılıyor.


YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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