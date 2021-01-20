Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek için 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında, terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca Kilis'teki bir camiye düzenlenen roketli saldırıda zarar gören eserlerin sergilendiği müze, eli kanlı terör örgütünün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken teröristlerin 24 Ocak 2018'de tarihi Çalık Camisi'ne roketli saldırısında 1'i Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Terör örgütünün hain saldırısının unutulmaması için cami bahçesindeki binanın bir odası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Müzede, cami saldırısında zarar gören materyaller, şehitlerin fotoğrafları, patlamayla zarar gören kubbe alemi, tarihi saat, avize, hoparlör, Kuran'ı Kerim, saldırıda çekilen fotoğraflar, roketin başlığı ve caminin maketi sergileniyor.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, AA muhabirine, terör örgütleri tarafından roketli saldırı düzenlenen kent merkezindeki iki caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açıldığını söyledi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrasında Kilis'te huzur ve güven ortamının oluştuğunu vurgulayan Şahin, bunu güvenlik güçlerine ve devlete borçlu olduklarını belirtti.

Terör örgütlerinin ibadethane, çocuk, yaşlı dinlemeden herkesi hedef aldığının altını çizen Şahin, "Camimiz de hedeflerden bir tanesi oldu. Çok şükür devletimizin varlığı, milletimizin güçlü duruşu sayesinde hem milletimiz ayakta kaldı hem de ecdadımızın bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde koruyup inşallah geleceğe taşıyacağız. Şu anda da camimiz Elhamdulillah eskisinden daha güçlü, güzel bir şekilde ibadete açıldı. Hizmete devam ediyor." dedi.

"Burası bizim geleceğimize ışık tutuyor"

Şahin, caminin bahçesinde bulunan müzenin geleceğe ışık tuttuğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu müze o günkü saldırıdan sonra terörün neyi nasıl hedef aldığını bize en iyi şekilde gösteriyor. Bu küçük müzeyi bütün kardeşlerimizin görmesi lazım. Camiler, Allah'ın evleri. İbadethaneler bizim dinimizde mukaddestir. Hangi dinin ibadethanesi olursa olsun ibadethaneye sığınanlara dokunulmaz. Ama maalesef terör ibadethane, ibadet eden tanımıyor. Burası bizim geleceğimize ışık tutuyor. Bu eserler, niçin birlik ve beraberliğimizi korumamız, neden teröre karşı olmamız gerektiğinin en güzel tarihi vesikasıdır."

Müzenin bütün ziyaretçilere açık olduğunu aktaran Şahin, gelen ziyaretçilere görevlilerin müzeyi gezdirdiğini sözlerine ekledi.